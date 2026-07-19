Le SAMES exige la reprise des négociations avec l’État et annonce une mobilisation de ses membres

A Louga, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a exigé, ce dimanche, la reprise «sans délai» des négociations avec le gouvernement afin d’aboutir à la concrétisation des accords en suspens, tout en appelant ses membres à rester pleinement mobilisés pour la mise en œuvre d’un plan d’action imminent.



Selon les informations relayées par l’APS, cette position est contenue dans le communiqué final sanctionnant les travaux du Comité exécutif national (CEN) du SAMES, réunissant les responsables du syndicat du 17 au 19 juillet dans la capitale du Ndiambour.



Par ailleurs, le syndicat estime que le contexte actuel, marqué par des réformes annoncées de la fonction publique, impose une «vigilance accrue» afin de préserver les acquis des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.



Le SAMES réclame notamment la mise en place d’un statut particulier pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, l’instauration d’un salaire minimum de base, une pension de retraite jugée «digne et acceptable», ainsi qu’un modèle inclusif permettant une meilleure absorption des professionnels de santé dans la fonction publique.