​Kolda : huit concessions ravagées par un violent incendie à Saré Yoba Mballo

Un violent incendie a ravagé huit concessions en début de semaine dans le village de Saré Yoba Mballo, situé dans la commune de Dialambéré, dans le département de Kolda (sud). Le sinistre a causé d’importants dégâts matériels, plongeant plusieurs familles dans le désarroi.



Selon les informations recueillies auprès des sinistrés, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, les flammes ont réduit en cendres de nombreux biens essentiels, notamment des vivres, des papiers administratifs tels que des cartes nationales d’identité et des extraits de naissance, ainsi que du matériel agricole, des vélos et divers meubles.



Le feu n’a pas non plus épargné le Daara du village. Les livres et les ardoises en bois utilisés par les apprenants ont été entièrement consumés par les flammes, aggravant davantage la détresse des habitants.



Informé de la situation, le Khalife général de Saré Mamady, Chérif Al Haïba Aïdara, s’est rendu jeudi dernier auprès des familles sinistrées pour leur témoigner sa solidarité. À cette occasion, le guide religieux a apporté une assistance composée de vivres, de vêtements et de récipients destinés au stockage de l’eau.



Profitant de cette visite, Chérif Al Haïba Aïdara a également lancé un appel aux autorités administratives et locales afin qu’elles viennent en aide aux familles touchées par ce drame, qui ont tout perdu dans cet incendie. Selon lui, un élan de solidarité est nécessaire pour permettre aux sinistrés de se relever et de reconstruire leurs habitations ainsi que leurs moyens de subsistance.