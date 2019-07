​Krépin Diatta désigné « Meilleur jeune de la CAN 2019 »

Le milieu de terrain sénégalais, Krépin Diatta, auteur d’un but, a été désigné par la Confédération africaine de football (Caf), Meilleur jeune de la CAN 2019 », lors de la remise de trophée au vainqueur de la compétition.



Malgré son jeune âge, le joueur de Bruges a étalé toute sa classe et son talent durant cette CAN et surtout lors du premier match de la Coupe d’Afrique face à la Tanzanie.



Hormis, ces prix individuels attribués à des joueurs de part leur talent, l’équipe du Sénégal, battue (1-0) e, finale par l’Algérie, a été nommée pour le prix du fair-play.