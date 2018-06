​L’éducation nationale se dote d’un outil de gestion du système éducatif

Le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a lancé, samedi, à Diourbel (centre), le Système d’information et de management de l’Education nationale (SIMEN), un outil devant servir à ‘’une gestion unifiée des données’’ de son département ministériel.



«Le SIMEN offre l’opportunité d’une gestion unifiée et consolidante, d’une gestion intégrée des données du ministère de l’Education nationale. Ce système a été mis en place pour développer des outils adaptés à la réalisation de nos ambitions pour l’école sénégalaise», a expliqué M. Thiam.



Cet outil de gestion a été mis au point dans le cadre d’un projet soutenu par le gouvernement japonais avec 591,2 millions de francs CFA, a-t-il dit lors de la cérémonie de lancement du SIMEN au lycée scientifique d’excellence de Diourbel.



Cet instrument va aider à l’atteinte des «objectifs stratégiques» du ministère de l’Education nationale en termes de «gestion transparente et inclusive», «d’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages» et d’ «accès équitable à l’éducation».



Le SIMEN «permettra aux autorités éducatives d’être plus efficientes dans le travail» et de «prendre des décisions pertinentes à tous les échelons du commandement» du système éducatif, a assuré Serigne Mbaye Thiam.



