​La Californie placée en état d'urgence partiel après d'importants incendies

Aux Etats-Unis, la Californie est en état d'urgence partiel, après l'es importants incendies qui ont fait six morts et contraint des milliers de personnes à évacuer. Des dizaines de milliers d'hectares ont été brûlés, et 10.000 pompiers ont été mobilisés sur terre comme dans les airs et tentent de maîtriser les flammes.