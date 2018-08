​La Cdp saisit la Dic pour neutraliser Kocc Barma de Seneporno

Dans son rapport pour le deuxième trimestre de 2018, la structure dirigée par Awa Ndiaye a été saisie par deux personnes qui se sont plaintes de la divulgation de leurs vidéos compromettantes par le site Seneporno. N’ayant aucune prise sur ce site, les dossiers ont été transmis à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) pour traitement.



Le document indique que ladite structure a traité 36 dossiers, 23 déclarations et 13 demandes d’autorisation. Elle a reçu 22 récépissés de déclaration et émis 12 autorisations. La CDP a aussi enregistré une demande d’avis, des appels à déclaration, et prononcé un avertissement.