​La diaspora d'Espagne plaide pour le retour d'un ministère des Sénégalais de l'extérieur

Le Collectif Aar Sunu Diaspora Espagne, présidé par Ndiawar Seck, demande au président de la République de rétablir un ministère de plein exercice chargé des Sénégalais de l'Extérieur. Dans un mémorandum, l'organisation juge que la suppression du Secrétariat d'État dédié à la diaspora constitue un recul institutionnel qui fragilise les liens entre les Sénégalais de l'étranger et leur pays d'origine.



Le collectif estime que cette décision risque d'alourdir le traitement des dossiers administratifs, de réduire l'efficacité de l'assistance consulaire et sociale et de priver la diaspora d'un interlocuteur gouvernemental privilégié. Il rappelle également la contribution majeure des Sénégalais de l'extérieur au développement économique du pays grâce à leurs transferts de fonds, leurs investissements et leur expertise.



Les signataires demandent au chef de l'État de profiter de la prochaine réorganisation institutionnelle pour réhabiliter ce département au rang de ministère de plein exercice, afin de mieux accompagner les millions de Sénégalais vivant à l'étranger et de renforcer leur participation à l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.