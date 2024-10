​Les crimes commis par le régime sioniste contre le peuple opprimé de Palestine, de Gaza et de Liban au cours de la dernière anné

La crise de Gaza, l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire, arrive à son premier anniversaire. Plus d'un an après l'opération "Tempête d'Al-Aqsa", qui fut la décision indépendante des Palestiniens et l'expression d'une colère contenue depuis 76 ans, la question de Gaza et de la Palestine reste au premier plan de l'actualité mondiale. Le régime sioniste, dans le but de réparer ses échecs politiques, sécuritaires, militaires et juridiques au cours de l'opération "Tempête d'Al-Aqsa", a commis toutes sortes d'atrocités sans précédent dans les guerres du siècle dernier et à l'ère moderne de l'humanité. Ces crimes reflètent la vision du monde de terreur et de peur des dirigeants criminels du régime sioniste et de leurs alliés.



Les massacres de masse, le génocide, les attaques contre les hôpitaux, les mosquées, les églises, les écoles, l'assassinat de journalistes, de groupes de secours et de membres du personnel de l'ONU, les profanations de la mosquée Al-Aqsa et des symboles musulmans, l'interdiction des aides humanitaires au peuple de Gaza, le blocus total de Gaza, l'empêchement du déplacement forcé des Palestiniens hors de la bande de Gaza, le bombardement de maisons résidentielles à l'aide de bombes intelligentes et de phosphore sont autant d'exemples des atrocités commises par ce régime contre le peuple palestinien et Gaza. On ne peut que se demander quelle loi internationale permet à ce régime et à ses soutiens de bombarder et de détruire des écoles, des hôpitaux et des centres religieux, et de tuer des civils, des enfants, des femmes et des personnes âgées ?



Au cours de l'année écoulée, plus de 41 000 Palestiniens ont été tués, des milliers ont été blessés, 200 membres du personnel de l'ONU et plus de 165 journalistes ont été assassinés. Au cours de cette dernière année, le régime sioniste a largué plus de 80 000 tonnes d'explosifs uniquement sur la bande de Gaza. Le massacre des Palestiniens par le régime occupant israélien et le silence des organisations internationales est également honteux.



Par conséquent, ce régime, à l'exception de la bombe atomique, a franchi toutes les lignes rouges et commis toutes sortes de crimes. Pourtant, le régime israélien, à part la destruction de la Cisjordanie et de Gaza ainsi que le massacre de civils, n'a rien accompli, et au contraire, ces crimes sans précédent ont non seulement suscité l'indignation de l'opinion publique mondiale contre ce régime, mais ont également favorisé la solidarité de nombreuses personnes et gouvernements du monde, en particulier les pays musulmans, en faveur du peuple palestinien et contre le régime israélien.



La crise de Gaza est la plus grande crise humanitaire de l'histoire, et le régime israélien, en tant que régime occupant, est responsable de ces atrocités. Les États-Unis, en tant que principal soutien de ce régime, doivent répondre devant les instances internationales. La condamnation par la Cour internationale de justice, la plus haute autorité juridique et légale internationale, contre le régime israélien témoigne de la nature colonisatrice de ce régime et de son mépris pour les lois internationales. Les crimes du régime sioniste sont des exemples flagrants de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, qui sont reconnus en droit international comme des crimes graves internationaux nécessitant des sanctions.



Nous condamnons fermement ces crimes contre l'humanité. Ce régime doit être jugé devant de telles juridictions internationales afin que le monde ne soit plus témoin de telles atrocités. Il est du devoir de la communauté internationale, des Nations Unies et de ses organes affiliés de condamner et de mettre fin immédiatement aux crimes des sionistes, afin d'instaurer une paix durable dans le monde.

Le régime sioniste a montré qu'il est un agresseur, un occupant et un génocidaire, et que, possédant des armes nucléaires, il représente une menace pour la région et le monde. Car ce régime s’est fondé et se perpétue sur le terrorisme et l'apartheid, tandis que l'Iran, qui défend les victimes de l'occupation et du génocide, est un promoteur de la paix et un fervent partisan du désarmement nucléaire dans la région et dans le monde.



Si nous aspirons à un monde meilleur, nous devons nous engager en faveur d'un monde sans armes de destruction massive et sans armes nucléaires. La communauté internationale doit arrêter la violence immédiatement, instaurer un cessez-le-feu permanent et mettre un terme à la folie barbare d'Israël au Liban avant que la région et le monde ne s'embrasent.



La seule solution pour mettre fin à soixante-dix ans de cauchemar et d'insécurité en Asie occidentale et dans le monde est de rendre aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination. La création d'un État palestinien indépendant est leur droit légitime. La République islamique d'Iran propose que tous les Palestiniens, qu'ils résident actuellement dans leur patrie ou qu'ils aient été contraints de quitter leurs maisons, participent à un référendum national pour déterminer leur avenir. Nous croyons qu'avec un tel mécanisme, une paix durable peut être atteinte. Ce n'est que par ce moyen que musulmans, juifs et chrétiens pourront vivre ensemble dans une seule terre, en paix et à l'abri du racisme et de l'apartheid.

Les peuples du monde ont observé la nature du régime sioniste au cours des 76 dernières années, et en particulier au cours de l'année écoulée, où plus de 41 000 innocents ont été massacrés à Gaza.

Dans leur dernier crime, des milliers de personnes ont été martyrisées au Liban en utilisant des téléavertisseurs, et le dernier en date est l'assassinat de Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, à l'aide de bombes perforantes de 50 livres. Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas et invité de l'Iran, a été assassiné à Téhéran. Cela se produit alors que les massacres des Palestiniens par le régime sioniste occupant se poursuivent dans un silence honteux de la communauté internationale. La communauté mondiale doit immédiatement mettre fin à cette violence, et un cessez-le-feu permanent doit être établi dès que possible. La barbarie insensée du régime sioniste au Liban, à Gaza et en Palestine doit cesser avant qu'elle n'embrase la région et le monde.*



Hassan Asgari

Ambassadeur de la République Islamique d'Iran à Dakar