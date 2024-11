​Les témoignages de Mamoudou Ibra Kane à Moustapha Ba : « C’était un homme de bien, c’était un cadre compétant… »

La levée du corps de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a eu lieu ce mercredi à l'hôpital militaire de Ouakam, à Dakar. Ce dernier adieu a été l'occasion pour ses proches, amis et anciens collègues de lui rendre hommage, de lui témoigner leur gratitude et de souligner son apport inestimable à la nation.

Mamadou Ibra Kane, leader du mouvement citoyen « Demain, c’est maintenant », Mamadou Ndiogou Ba, porte-parole de la famille Maba Diakhou Bâ, et Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, président de la convergence Taxawu Ndonoy Mag Gni, ont exprimé leur profond respect et leur reconnaissance à l'égard de l'ancien ministre.



« On ne peut que dire Alhamdoulilah, parce que les témoignages sont unanimes. Mamadou Moustapha Ba était un homme bon, était un homme de bien, c’était un cadre compétant. Un haut fonctionnaire qui a servi son pays dans le respect de l’éthique et de la déontologie. C’était un homme porteur de valeurs qu’il a hérité de ses ancêtres. On l'a dit : Mamadou Moustapha Ba est le descendant de Maba Diakhou Bâ. C’est un enfant de Nioro qui a porté ses valeurs partout ou il a servi. Enfant de troupe, en tant que fonctionnaire technicien des finances, en tant que ministre des Finances et du budget, mais en tant que représentant de l’Etat pour défendre le budget du Sénégal à l’Assemblée nationale », a déclaré Mamoudou Ibra Kane.



L'ancien directeur général de E-MEDIA invite à « s’inspirer de l’ancien ministre, de ses qualités, de cette héritage qu’il nous a laissé. Nous pouvons nous joindre aux nombreux témoignages qui ont été portés à son endroit. En tant que journalistes, nous avons eu à plusieurs occasions à échanger avec lui sur la marche de notre pays. Nous pouvons en témoigner que c’était un cadre compétent. Nous présentons nos condoléances à son épouse Yacine Fall Ba, à l’ensemble de la famille. Qu’allah l’accueil à son sain paradis ».