​Libération de Me Moussa Diop : Me Elhadji Diouf évoque un privilège de juridiction

Me Moussa Diop qui a déféré à sa convocation suite aux propos qu’il a tenu envers le Premier Ministre Ousmane Sonko, est rentré libre chez lui. Selon Me El Hadj Diouf, un de ses conseils, «aucun avocat ne peut être convoqué par la police». Il évoque le statut d'avocat qui fait que la police ne peut pas l'entendre, compte tenu du privilège de juridiction.



La robe noire a soutenu que «seul un magistrat désigné par le Procureur général peut entendre un avocat dans le cadre d'une enquête préliminaire». Même si l’accusé est inscrit au barreau de Paris, il bénéficie des mêmes droits, de la même protection et des mêmes privilèges que ses confrères du Sénégal.



Selon le journal Les Echos, les autorités judiciaires auraient violé les droits de Me Moussa Diop, en le convoquant à la police. Ce, en vertu de la convention judiciaire signée entre la France et le Sénégal. Le mis en cause a été retenu dans les locaux de la Sureté urbaine de 10 heures jusqu'à 22 heures. C’est ce qui a poussé ses avocats à saisir le Bâtonnier de l'Ordre pour l'interpeller sur la violation des droits d'un confrère par les éléments de la police.



Pour rappel, Me Moussa Diop avait laissé entendre, sur un plateau de télévision, qu'Ousmane Sonko aurait des relations d'amitié avec des homosexuels.