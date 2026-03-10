Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Etats-Unis: le procès du Sénégalais Amadou Kane Diallo encore reporté au 18 août

Aux Etats-Unis, le procès fédéral d'Amadou Kane Diallo, homme d’affaires sénégalais résidant en Californie, a été repoussé au 18 août. L'homme est accusé d'avoir escroqué 11 investisseurs de plus de 1,8 million de dollars via ses sociétés, Virtual Advisors LLC et Liquide Inc.



Etats-Unis: le procès du Sénégalais Amadou Kane Diallo encore reporté au 18 août
Le procès d’Amadou Kane Diallo, homme d’affaires sénégalais résidant en Californie, a été de nouveau reporté, cette fois au 18 août, sur fond de vives tensions procédurales. 

Au-delà de la prétendue fraude, le ministère de la Justice (DOJ) a étoffé les poursuites en ajoutant des chefs d'accusation de corruption. Selon le parquet, M. Diallo aurait cherché à obtenir des concessions foncières au Sénégal en corrompant des officiels. Le dossier détaille notamment comment, en novembre 2018, il aurait offert des prestations somptueuses à un responsable sénégalais, allant jusqu'à « affrété un hélicoptère pour permettre aux hommes politiques  d'assister à un match de basketball des Lakers de Los Angeles ».

Selon les médias américains dont fcpaprofessor.com et globalinvestigationsreview.com, la défense a déposé une requête en irrecevabilité, estimant que le gel du financement des avocats commis d'office a «structurellement paralysé la défense». Une position vivement contestée par le DOJ, qui qualifie ces arguments de manœuvres dilatoires, rappelant que l'accusé a «congédié son avocat à cinq reprises» et provoqué de multiples reports. Pour le ministère public, le prévenu ne peut «légitimement obtenir l'abandon des charges» en invoquant une situation dont il est lui-même largement responsable. 

Le procès  d'Amadou Kane Diallo  a été repoussé au 18 août à Los Angeles.
Autres articles

Fodé Bakary Camara

Mardi 10 Mars 2026 - 15:27


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter