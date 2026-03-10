Etats-Unis: le procès du Sénégalais Amadou Kane Diallo encore reporté au 18 août

Le procès d’Amadou Kane Diallo, homme d’affaires sénégalais résidant en Californie, a été de nouveau reporté, cette fois au 18 août, sur fond de vives tensions procédurales.
Au-delà de la prétendue fraude, le ministère de la Justice (DOJ) a étoffé les poursuites en ajoutant des chefs d'accusation de corruption. Selon le parquet, M. Diallo aurait cherché à obtenir des concessions foncières au Sénégal en corrompant des officiels. Le dossier détaille notamment comment, en novembre 2018, il aurait offert des prestations somptueuses à un responsable sénégalais, allant jusqu'à « affrété un hélicoptère pour permettre aux hommes politiques d'assister à un match de basketball des Lakers de Los Angeles ».
Selon les médias américains dont fcpaprofessor.com et globalinvestigationsreview.com, la défense a déposé une requête en irrecevabilité, estimant que le gel du financement des avocats commis d'office a «structurellement paralysé la défense». Une position vivement contestée par le DOJ, qui qualifie ces arguments de manœuvres dilatoires, rappelant que l'accusé a «congédié son avocat à cinq reprises» et provoqué de multiples reports. Pour le ministère public, le prévenu ne peut «légitimement obtenir l'abandon des charges» en invoquant une situation dont il est lui-même largement responsable.
Le procès d'Amadou Kane Diallo a été repoussé au 18 août à Los Angeles.
Au-delà de la prétendue fraude, le ministère de la Justice (DOJ) a étoffé les poursuites en ajoutant des chefs d'accusation de corruption. Selon le parquet, M. Diallo aurait cherché à obtenir des concessions foncières au Sénégal en corrompant des officiels. Le dossier détaille notamment comment, en novembre 2018, il aurait offert des prestations somptueuses à un responsable sénégalais, allant jusqu'à « affrété un hélicoptère pour permettre aux hommes politiques d'assister à un match de basketball des Lakers de Los Angeles ».
Selon les médias américains dont fcpaprofessor.com et globalinvestigationsreview.com, la défense a déposé une requête en irrecevabilité, estimant que le gel du financement des avocats commis d'office a «structurellement paralysé la défense». Une position vivement contestée par le DOJ, qui qualifie ces arguments de manœuvres dilatoires, rappelant que l'accusé a «congédié son avocat à cinq reprises» et provoqué de multiples reports. Pour le ministère public, le prévenu ne peut «légitimement obtenir l'abandon des charges» en invoquant une situation dont il est lui-même largement responsable.
Le procès d'Amadou Kane Diallo a été repoussé au 18 août à Los Angeles.
Autres articles
-
Conflits fonciers à Grand-Yoff : la mairie dénonce des attributions contestées et alerte sur des déguerpissements
-
Procès en appel des supporters sénégalais: l’ASC «Lébougui» dénonce "la faiblesse de la diplomatie sénégalaise"
-
Affaire Softcare: le SAMES et le SUTSAS contredisent le ministre Ibrahima Sy et annonce une «grève imminente»
-
Affaire ISEP de Mbacké : Le CORED sanctionne quatre médias pour manquements déontologiques
-
Affaire des présumés homosexuels: Mame Mactar Guèye remet des documents confidentiels aux enquêteurs