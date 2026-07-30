​Linguère : quatre employés du Prodac interpellés pour « association de malfaiteurs et vol en réunion »

Quatre employés du Programme national des Domaines agricoles communautaires (Prodac) ont été arrêtés à Linguère (nord-est) et placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs et vol en réunion au préjudice de leur employeur».



Le 28 juillet, vers 19 heures, des policiers du corps urbain du commissariat de Linguère, chargés de la circulation, ont remarqué un véhicule au comportement suspect. La voiture s'est arrêtée brusquement à leur niveau avant de faire demi-tour en direction de deux rouleaux de bâches de serre déposés au bord du trottoir.



Aussitôt, les policiers se sont rendus sur les lieux, où ils ont constaté la présence des deux rouleaux de bâches de serre. Les recherches immédiatement entreprises dans les environs ont permis d'interpeller un premier suspect, puis les trois autres mis en cause.



Il s'agit de Mamadou S. (22 ans), se disant monteur de serre, domicilié à Thielly Nord ; Yaya B. (24 ans), se disant monteur de serre, domicilié à la même adresse ; Moussa B. (24 ans), se disant monteur de serre ; et Abou T. (24 ans), se disant monteur de serre, également domicilié à la même adresse.



Les quatre mis en cause, tous employés de la Prodac, sont poursuivis pour « association de malfaiteurs et vol en réunion au préjudice de leur employeur ». Une enquête a été ouverte.