​Littoral de Ndiarème Limamoulaye : 330 membres du collectif réclament la reconnaissance de leur titre de propriété

Le collectif des victimes de lotissement du Littoral de Ndiarem Limamoulaye intensifie son combat pour faire valoir son droit qui consiste à la restitution des terrains. « Ce que nous voulons ce qu’on nous réaffecte nos terrains. Parce que nous en sommes les légitimes attributaires. Et ça, nous allons y mettre notre vie. Nous allons y mettre toutes les formes de lutte que cela suppose », a dénoncé Cheikh Alioune Mbaye président du collectif.



Ce collectif, aujourd’hui plus que jamais déterminé, est composé de plus de 330 pères et mères de famille, tous unis pour réclamer justice. « Nous, membres du collectif, rassuré des droits des attributaires et de la validité juridique des actes d’attribution continuerons à nous battre. Nous sommes déterminés à nous battre. Parce que nous ne serons pas les agneaux du sacrifice », a livré leur porte parole sur les ondes d'Iradio.