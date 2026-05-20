​Louga : le service d’hygiène durcit les règles après des cas de diarrhées signalés chez des élèves

Les autorités sanitaires de Louga (nord-ouest) ont annoncé l’interdiction de la vente de plusieurs produits alimentaires dans les rues, les marchés et aux abords des établissements scolaires. Il s’agit notamment des mélanges de tamarin, de maad, de pain de singe ainsi que des confitures de mangue.



Selon l’adjudant-chef du service d’hygiène de la localité, cette mesure fait suite à une alerte sanitaire signalant des cas d’intoxication alimentaire. Plusieurs élèves auraient en effet souffert de maux de ventre et de diarrhées après avoir consommé ces produits vendus de manière informelle.



Il a affirmé, dans l’émission « Xalass » de la Rfm, avoir été saisi de plaintes émanant de parents d’élèves ainsi que du personnel enseignant, qui ont exprimé leurs inquiétudes face à la situation.



Dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire, il est désormais exigé que toute personne souhaitant vendre des produits alimentaires devant les écoles soit en possession d’un certificat médical. Cette mesure vise à faciliter l’identification des vendeurs en cas de survenue d’incidents similaires.



Le service d’hygiène entend ainsi renforcer la prévention des risques sanitaires liés à la consommation de produits non contrôlés dans les espaces publics, particulièrement en milieu scolaire.

