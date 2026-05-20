UCAD : le Professeur Balla Diop Ngom élu vice-président pour l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Académie Africaine des Sciences

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l'ensemble de la communauté scientifique africaine ont accueilli avec une grande satisfaction l'élection du Professeur Balla Diop Ngom au poste de Vice-Président pour la région Afrique de l'Ouest du Conseil de Gouvernance de l'Académie Africaine des Sciences (AAS), pour le mandat 2026-2029.



Dans une note, la Faculté des Sciences et Techniques de l'UCAD souligne que cette « distinction prestigieuse témoigne de la reconnaissance, à l'échelle continentale, de son engagement constant en faveur de l'excellence académique, du développement de la recherche scientifique, de l'innovation et de la coopération scientifique internationale ».



L'institution universitaire précise qu'à travers cette élection, c'est également l'expertise scientifique sénégalaise et ouest-africaine qui est honorée au sein de l'une des plus importantes institutions scientifiques du continent africain.



Elle adresse ses sincères félicitations au Professeur Balla Diop Ngom et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette importante mission au service de la science, de l'enseignement supérieur et du développement durable de l'Afrique.