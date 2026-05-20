Gouvernement de 1957, consécration de Thiandoum, judo à Dakar Arena : "Fataliku" revisite trois dates clés du 20 mai dans l'histoire du Sénégal

Dans son émission hebdomadaire « Fataliku », PressAfrikTVHD propose ce mercredi 20 mai un retour sur plusieurs événements marquants qui ont jalonné l’histoire du Sénégal à cette même date.



1957 – Premier gouvernement avant l’indépendance



Le 20 mai 1957 restera comme une date fondatrice de la gouvernance sénégalaise : celle de la formation du premier gouvernement avant l’indépendance.



1962 – Hyacinthe Thiandoum, premier archevêque de Dakar



Cinq ans plus tard, le 20 mai 1962, Mgr Hyacinthe Thiandoum est consacré et devient le tout premier archevêque de l’archidiocèse de Dakar, une consécration majeure pour l’Église catholique au Sénégal.



2021 – Dakar accueille les championnats d’Afrique de judo



Sur le plan sportif, le 20 mai 2021 marque l’ouverture de la 42ᵉ édition des championnats d’Afrique seniors de judo, organisée au complexe multisport Dakar Arena de Diamniadio.