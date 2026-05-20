Dakar 2026 : Le stade Iba Mar Diop et la Piscine olympique prêts pour l'inauguration après la visite des ministres

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall, et la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, ont effectué une visite de terrain pour la réception technique des installations, exprimant leur satisfaction quant à la qualité et à l'avancement du chantier. Les deux infrastructures clés sont désormais prêtes pour leur inauguration prochaine.







Au stade Iba Mar Diop, les gros œuvres sont achevés et les dernières étapes, comme le traçage et le marquage de la piste d'athlétisme, seront finalisées sous la supervision directe d'experts du Comité international olympique (CIO) afin de garantir la conformité aux normes mondiales. Du côté de la Piscine olympique, le parc nautique a été entièrement remis aux normes internationales, ce qui permettra non seulement d'accueillir les épreuves des JOJ en toute sérénité, mais aussi de positionner Dakar comme un hub pour de futures compétitions nautiques continentales.





Les travaux de finition du parc adjacent ont démarré, de même que les aménagements liés au volet « héritage » du projet, visant à démocratiser l'accès aux disciplines nautiques pour la population dakaroise. À travers cette mise à niveau historique, les autorités ambitionnent d'honorer l'ensemble du continent africain pour cette première célébration de l'olympisme en Afrique.

