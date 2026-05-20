Transports aériens : l’intersyndical donne un ultimatum avant la grève générale

L’Intersyndicale des Travailleurs de l’Aviation Civile et du secteur des Transports Aériens, qui regroupe treize organisations syndicales ainsi que le SUTTAAAS, menace d'engager des actions de protestation, incluant des « grèves, des marches et des sit-ins. Réunis en assemblée le 18 mai 2026 », les représentants des travailleurs dénoncent une « dégradation critique du dialogue social et le non-respect des engagements pris par le Ministère des Transports Terrestres et Aériens (MiTTA). »







Cette levée de boucliers intervient alors que le secteur est déjà sous tension, l'Intersyndicale ayant officiellement manifesté son soutien indéfectible au préavis de grève déposé le 8 mai 2026 par les travailleurs de l’ASECNA. Les syndicats fustigent la passivité des autorités face aux alertes répétées et les mettent en garde contre une exacerbation des tensions sociales susceptible d'impacter la sécurité aérienne et la continuité du service public.







Le point de rupture technique repose sur « l'abandon des accords issus des États Généraux des Transports Publics (EGTP) tenus du 21 au 25 octobre 2024, » ainsi que sur le « non-respect des mécanismes de suivi convenus lors de la réunion bilatérale du 5 décembre 2025 entre le ministère et les partenaires sociaux ».





L'Intersyndicale déplore également son exclusion totale de la mise en place du comité de dialogue social au sein de leur tutelle. Pour résoudre cette crise, l'Intersyndicale conditionne la suspension de ses actions au règlement de huit exigences sectorielles précises.





La première exigence porte sur le « paiement intégral de la dette contractée par la compagnie nationale Air Sénégal SA vis-à-vis des entités de la plateforme, à savoir LAS SA, ANACIM, AIBD SA, ZAS, 2AS technics et TSA. »





La deuxième revendication concerne le « respect des protocoles signés pour la sécurisation et le versement régulier de l’Indemnité de sécurité aérienne (ISA) complémentaire ».





Le troisième point exige « l'arrêt définitif du projet de filialisation de la société d'assistance au sol 2AS avec Air Sénégal SA »,conformément à l'opposition des salariés.





La quatrième réclamation demande la garantie de l'autonomie financière d'AIBD SA et l'aboutissement du processus d'harmonisation des rémunérations.





Le cinquième volet réclame le renforcement des dotations financières de l’ANACIM, conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).





La sixième attente impose la préservation des acquis des travailleurs lors de la révision en cours du contrat entre l'État et la société TSA.





Le septième point exige la levée des blocages administratifs sur le lotissement foncier des 50 hectares attribués aux agents, ainsi que l'octroi de la seconde tranche de terrains située à Mbour 4.







Enfin, la huitième et dernière revendication cible l’ouverture du capital social du gestionnaire aéroportuaire LAS SA aux salariés de l'entreprise.







Face à ce qu'elle qualifie de « stratégie du pourrissement », l'Intersyndicale appelle à une mobilisation générale des structures aéroportuaires et demande un arbitrage urgent des plus hautes autorités de l'État pour rétablir les négociations.

