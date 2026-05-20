Économie solidaire : Le gouvernement lance les « BOUTISOL » à Bambey pour promouvoir le consommer-local

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a officiellement lancé à Bambey le projet des Boutiques Solidaires (BOUTISOL), un dispositif conçu pour dynamiser la commercialisation des produits locaux et structurer le secteur de l’économie sociale et solidaire.





Cette initiative s’inscrit directement dans la vision du président Bassirou Diomaye Faye, qui a proclamé l'année 2026 comme « Année de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire », et matérialise l’engagement du gouvernement, sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko, en faveur d'un développement économique inclusif et ancré dans les territoires.







Au-delà de leur fonction de points de vente, les BOUTISOL sont appelées à devenir des plateformes de transformation et de valorisation pour les coopératives et les organisations locales. Le programme ambitionne ainsi d'élargir l'accès aux marchés, de sécuriser les revenus des producteurs et de générer des emplois durables.





À cette occasion, le ministre a mis en avant le concept de « CONSOM’ESS », une invitation aux citoyens à privilégier la consommation locale pour consolider la souveraineté économique nationale.







La rencontre, marquée par la remise d'attestations et de matériels aux Coopératives productives solidaires (CPS), a mobilisé une forte délégation gouvernementale et administrative. Étaient notamment présents le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, le secrétaire d’État chargé du Développement des PME, Ibrahima Thiam, la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, ainsi que le gouverneur de la région de Diourbel et le préfet de Bambey.

