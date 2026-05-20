Sécurité sanitaire : À Genève, le Dr Ibrahima Sy plaide pour un financement pérenne des urgences de santé

En marge de la 79ème Assemblée mondiale de la Santé à Genève, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, a participé à une rencontre dédiée au renforcement des investissements dans la sécurité sanitaire, à travers le mécanisme de l'Examen universel de l'état de santé et de préparation (UHPR).





Lors de son intervention, le ministre a réaffirmé qu'une préparation efficace face aux urgences de santé publique exigeait un engagement politique de premier ordre adossé à des financements pérennes.







Bien que le Sénégal affiche des acquis notables dans ce domaine notamment, grâce au Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS), à la surveillance active de 52 maladies prioritaires, au Plan d'action national de sécurité sanitaire (PANSS) et à l'intégration de l'approche « One Health », le Dr Ibrahima Sy a plaidé pour une meilleure valorisation et une pérennisation des ressources allouées. Dans cette optique, l'intégration prochaine du Sénégal au processus UHPR est envisagée comme un levier stratégique.





Ce cadre de redevabilité et de dialogue entre pairs doit permettre de traduire les évaluations techniques en décisions politiques et en investissements concrets, le ministre rappelant avec insistance que la préparation sanitaire constitue un investissement fondamental pour la protection des populations et non une simple charge budgétaire.

