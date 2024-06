​Lutte contre le harcèlement en milieu du travail : des femmes prônent la ratification de la convention 190 au Sénégal

Des femmes travaillant dans le secteur du transport souhaitent la ratification de la convention 190, qu'elles estiment cruciale dans la lutte contre le harcèlement au travail au Sénégal.



« C’est avec un profond sentiment de satisfaction que je m'exprime aujourd’hui, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'adoption de la convention 190. Ce projet rassemble plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, la RDC et le Sénégal, dans l'objectif d'éliminer la violence et le harcèlement sur les lieux de travail. Le Nigeria a déjà ratifié la convention. Le Ghana, quant à lui, se trouve à deux étapes de la ratification et travaille activement à mettre en place une politique de ressources humaines visant à éliminer la violence et le harcèlement », a déclaré Aïssata Ouédraogo, coordinatrice des femmes de l'ITF.



Elle a également souligné les efforts déjà déployés au Sénégal : « Avec sœur Mariama, nous avons réalisé des avancées significatives pour la ratification de la convention. Nous nourrissons donc de grands espoirs pour que cette ratification soit achevée d'ici décembre. J'en appelle aux autorités sénégalaises pour que notre pays soit cité en exemple d'ici la fin de l'année, en tant que deuxième pays participant au projet à ratifier la convention 190 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) », a ajouté Mme Aïssata Ouédraogo lors de son intervention sur Iradio.