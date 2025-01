​Magal Kazzu Rajab : Touba célèbre Serigne Fallou Mbacké

La capitale du mouridisme célèbre ce lundi 27 janvier 2025 le Magal de Kazu Rajab. L’événement marque la naissance de Serigne Fallou Mbacké. Il fut le deuxième Khalif de Serigne Touba.



Né le 27 juin 1888 à Darou Salam soit à la 27e nuit du mois de Rajab, Cheikh Mûhammad Fadel Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Fallou, fils de Cheikhoul Khadim et de Soxna Awa Bousso, était crédité du don de voir, se réalisait toutes les prières qu’il formalisait. De son vivant à nos jours, nombreux sont convaincus qu’il suffit de faire appel 7 fois à Serigne Fallou pour obtenir ce désir.



En 1945 Serigne Fallou Mbacké, deviens le second Khalif Général de Bamba et se plonge corps et âme à la réalisation de la grande mosquée de Touba, achevée en 1963. Cet édifice monumental est un symbole de la modernisation de la ville sainte et de l'engagement de Serigne Fallou à développer des infrastructures au service de la communauté.



Et c’est dans la nuit du 6 août 1968 qu’Elhadji Mûhammad Fadel Mbacké s’est éteint à Touba plongeant le monde mouride dans une tristesse jamais égalé. Depuis cette date à nos jours, sa notoriété reste intacte aux yeux des Talibés mourides et des disciples des autres confréries.