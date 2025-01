​Magal Keur Madiop Sérère : les populations dénoncent le non respecté des engagements pris par les autorités

Les populations de Keur Madiop Sérère une localité située dans la commune de Touba Mboul dans l'arrondissement de kael, département de Mbacké, n’ont pas pris de gants pour cracher la vérité aux autorités étatiques. Ce samedi, lors de la 41e édition de leur Magal, le président de la commission de communication dit être au ‘’regret de constater des manquements graves’’ qui selon lui, méritent d'être portés à l'attention des autorités. Daouda Tine, qui dénonce le non-respect des engagements de certaines structures de l'Etat, lance un appel au président de la République Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko pour leur dire que "le marabout Serigne Ismaëla Diouf Nouroulahi mérite plus que ça, et réclamons de meilleures conditions de vie et plus de considération’’.



« Tout d'abord, nous vous remercions pour la disponibilité. Nous sommes au regret de constater des manquements graves qui méritent d'être portés à l'attention des autorités. Plus particulièrement chez certains services étatiques qui n'ont pas respecté leurs engagements. En effet, l'Office national de l'assainissement (ONAS) nous avait promis 7 camions-citernes et 20 bâches à eau. Ils n'ont amené que deux citernes d'eau », déplore Daouda Tine.



Poursuivant ses propos, M. Tine soutient : « vu le nombre de pèlerins et de fidèles que draine le Magal de Keur Madiop Sérère, il est inconcevable que deux citernes puissent ravitailler toute cette population. En plus, le seul forage qui est là, ne peut plus contenir la population et il date de 1985 coïncidant avec la deuxième édition alors que nous à la 41e édition. Donc vous conviendriez avec moi qu'il nous faut un deuxième forage. Ageroute n'a pas procédé aux travaux de réfection et d'élargissement des pistes. Maintenant nous réclamons la construction de l'Axe puisque ça été programmé par l'ancien régime et l'ancien ministre Mansour Faye avait publiquement déclaré à l'assemblée nationale lors du vote du budget de 2024 que la route a été construite alors que nenni ».



Selon le Président de la commission de communication, « c'est un tronçon qui va de Ndiéné Lagane - Keur Madiop Sérère fait 07km et de Keur Madiop Sérère à Tip, c'est 13 km donc le tout fait 20 km. Sur le plan sanitaire, nous voulons que le poste de santé soit érigé en centre de santé, car la population s'agrandit de jour en jour sans compter les nombreux fidèles qui effectuent le déplacement. Nous lançons un appel au président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre que Serigne Ismaëla Diouf Nouroulahi mérite plus que ça. La cité religieuse de Keur Madiop Sérère mérite plus ça. Nous réclamons de meilleures conditions de vie et plus de considération ».