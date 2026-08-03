​Magal de Touba : les producteurs de Ngomène affirment qu'aucun commerçant ne s'est présenté pour acheter leurs oignons

Les producteurs d'oignons de Ngomène tirent la sonnette d'alarme. Alors que le Grand Magal de Touba constitue traditionnellement une période de forte demande, ils affirment qu'aucun commerçant ne s'est présenté pour acheter leur production. Une situation qu'ils jugent préoccupante et qui fait craindre d'importantes pertes financières.



Le président de la Société coopérative de production, de transformation et de commercialisation, Mbarama Niang, assure que les assurances données par le directeur de l'Agence de régulation des marchés (ARM) ne se sont pas traduites sur le terrain.



« Jusqu'à présent, on n'a vu aucun commerçant. Le directeur de l'ARM a dit que c'était une forme de communication pour nous opposer à la population, mais il sait bien que le marché de Touba est approvisionné avec les oignons de SOWAM AGRI. Comment les commerçants vont venir acheter nos oignons ? Le marché de Touba est déjà inondé. Aucun commerçant n'a mis les pieds à Ngomène ou dans les localités environnantes pour acheter notre production », a-t-il déclaré sur la Rfm.



Selon lui, cette absence de débouchés dure depuis plusieurs semaines, malgré les récoltes déjà disponibles. « Depuis le 15 juillet jusqu'à présent, je n'ai vendu aucun sac d'oignons. Les oignons sont là, en train de pourrir. Nous avons terminé le tri et le reste est stocké en attendant d'éventuels clients », déplore Mbarama Niang.



Face à cette situation, les producteurs redoutent une dégradation rapide de leurs stocks et appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour faciliter l'écoulement de leur production et éviter que la campagne agricole ne se solde par de lourdes pertes.