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Touba : clôture du 122e Magal ce lundi à 11h en présence du ministre de l'Intérieur



Touba : clôture du 122e Magal ce lundi à 11h en présence du ministre de l'Intérieur
Le 122e Grand Magal de Touba touche à sa fin ce lundi. Après plusieurs jours de célébrations religieuses, la cité s'apprête à accueillir la cérémonie officielle de clôture.

Prévue ce lundi à partir de 11 heures, elle se déroulera en présence du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et de plusieurs autorités de l'État, dont le ministre de l'Intérieur, Mouhammadou Makhtar Cissé.
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Fatime Gueye

Lundi 3 Août 2026 - 12:45


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