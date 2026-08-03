Grand Magal de Touba : 500 journalistes accrédités sur 1 038 demandes

La couverture médiatique du 122e Grand Magal de Touba a suscité un engouement exceptionnel. Le comité d'organisation a enregistré 1 038 demandes d'accréditation, mais seulement 500 journalistes ont été retenus pour couvrir officiellement l'événement, a révélé Moustapha Gaye, membre du comité d'organisation.



Selon lui, les inscriptions se sont déroulées à travers une plateforme en ligne permettant aux organes de presse de soumettre les informations relatives à leur média ainsi qu'aux journalistes appelés à assurer la couverture du Magal.



« Après la réception de la base de données, nous procédons à un filtrage pour identifier les organes qui répondent aux critères définis par le comité d'organisation », a expliqué Moustapha Gaye.



Cette année, une innovation a été introduite dans le processus d'accréditation. Le comité d'organisation a choisi d'accorder 350 accréditations directes à des médias partenaires présents depuis au moins cinq ans et reconnus pour la qualité de leur collaboration avec l'organisation du Grand Magal.



Les 150 autres accréditations ont été attribuées après examen des dossiers déposés sur la plateforme, conformément aux critères établis par le comité.



Pour les organisateurs, cette forte demande d'accréditation témoigne de l'intérêt grandissant que suscite le Grand Magal de Touba, devenu un rendez-vous religieux suivi bien au-delà des frontières du Sénégal.