Émigration irrégulière : la Gendarmerie intercepte 173 candidats et saisit une pirogue avec du matériel à Kaolack

Les opérations de surveillance menées par la Légion de Gendarmerie de Kaolack ( Centre) les 31 juillet et 1er août 2026 ont permis de stopper deux tentatives de départ clandestin. Au total, 173 migrants dont des femmes et des enfants ont été interpellés et d'importants moyens logistiques ont été saisis.



Dans la journée du vendredi 31 juillet 2026, une première intervention conjointe a été déployée dans la forêt du village de Bossinkang, situé dans la commune de Toubacouta. L'action menée par la Brigade territoriale de Sokone, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention ainsi que par l’Escadrille d’Appui Drones de la Gendarmerie nationale, a conduit à l'arrestation de 36 individus. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces personnes s'étaient rassemblées dans ce sous-bois pour préparer un embarquement nocturne à destination des côtes européennes.



La seconde opération s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 août 2026 lors d'une patrouille fluviale déclenchée par la Brigade de proximité de Nioro dans le secteur de Fandiongue. Alertés par un renseignement relatif à un transit d'embarcations en provenance de Sokone, les gendarmes ont surpris une pirogue de 18 mètres dissimulée au cœur de la mangrove. L'intervention s'est déroulée sans incident et a permis de neutraliser les 3 capitaines du navire tout en appréhendant l'ensemble des passagers.



Cette opération maritime a permis de secourir 137 candidats, comprenant 116 hommes, 15 femmes et 6 enfants. Le groupe était composé majoritairement de ressortissants sénégalais au nombre de 104, ainsi que de 14 Gambiens, 12 Guinéens et 7 Maliens. Outre la pirogue, les forces de sécurité ont confisqué deux moteurs hors-bord de 40 chevaux de marques Yamaha et Parsun, accompagnés de 238 bidons de carburant totalisant 4 760 litres d'essence.



À la suite de ce coup de filet évitant un drame en mer, la Gendarmerie nationale a renouvelé son appel à la vigilance auprès des populations et rappelé que ses services demeurent joignables gratuitement via le centre d'appel aux numéros 800 00 20 20 et 123.