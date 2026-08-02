Kolda : le stade municipal sera livré à la fin du mois de décembre prochain (Maire)

Le stade municipal de Kolda sera livré à la fin du mois de décembre prochain. L'annonce a été faite par le maire de la commune, Mame Boye Diao, à l'occasion de la finale de la Coupe du maire, disputée mercredi dernier.



Selon l'édile, les travaux connaissent une avancée significative. Après la réalisation du mur de clôture et des gradins, le chantier entrera dans une nouvelle phase avec la pose de la pelouse synthétique et l'installation des projecteurs, des équipements essentiels pour faire de cette infrastructure un stade moderne répondant aux standards actuels.



Mame Boye Diao a précisé que ces deux marchés ont été attribués à deux entreprises différentes. La signature des ordres de service était prévue vendredi dernier, ouvrant ainsi la voie au démarrage effectif de ces derniers travaux.



La livraison du stade municipal, attendue par les acteurs sportifs et les populations de Kolda, devrait ainsi intervenir d'ici la fin du mois de décembre prochain, offrant à la commune une infrastructure sportive de qualité, susceptible de dynamiser la pratique du football et l'organisation de compétitions d'envergure.