Pastef: Malick Gakou prône "l’intégrité et l’exemplarité" face aux défections

Alors que plusieurs démissions de cadres et militants de Pastef (majorité parlementaire) sont enregistrées au profit de Kiiray Les Patriotes Républicains, le parti présidentiel de Bassirou Diomaye Faye, Malick Gakou a lancé un appel à la mobilisation interne. Dans un message adressé "aux Patriotes", l’ancien ministre revient sur la nécessité de préserver l’unité du parti dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko.



Pour Malick Gakou, la réponse à cette situation passe par la discipline et la cohérence. "Pour protéger nos ambitions souverainistes et consolider durablement le leadership du Président Ousmane Sonko, nous devons rester intègres et exemplaires dans notre action publique, au service du développement de notre pays", écrit-il. L’ancien ministre insiste sur le fait que la crédibilité du projet politique dépend du comportement des responsables. "L’exemplarité est notre première force", souligne-t-il dans son message.



Cet appel intervient alors que Pastef doit gérer les effets de la création de Kiiray, présenté comme le parti présidentiel. Les départs vers cette nouvelle formation sont justifiés par leurs auteurs par la volonté de "s’aligner derrière le Président Diomaye Faye". En rappelant les valeurs fondatrices, Malick Gakou cherche à resserrer les rangs et à éviter une hémorragie supplémentaire à quelques mois des prochaines échéances politiques.