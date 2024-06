​Mali: une vingtaine de morts dans l'effondrement d'un site d'orpaillage

Au Mali, 21 corps sans vie ont été exhumés et d'autres pourraient être toujours coincés sous les décombres. Le site de Faranida se trouve dans le village de Kalako, commune de Kalana, cercle de Yanfolila. C'est une zone où l'entreprise canadienne Endeavour exploite une importante mine d'or. Mais en l'occurrence, c'est bien sur un site d'orpaillage artisanal que les creuseurs ont péri lorsque le tunnel dans lequel ils s'étaient engouffrés s'est effondré sur eux.



Selon les informations recoupées auprès d'orpailleurs locaux et de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali (Fenom), l'éboulement est survenu dans la nuit de samedi 8 juin à dimanche 9 juin. Les victimes sont très jeunes et ont d'une quinzaine à une vingtaine d'années.



Comme sur la plupart des sites d'orpaillage, les creuseurs de Faranida sont de diverses nationalités : Maliens mais également Burkinabè, Guinéens ou Ivoiriens.



Les éboulements de ce type sont malheureusement très fréquents. Mais les jeunes mineurs artisanaux, généralement parce qu'ils n'ont pas d'autre travail, bravent ce risque ainsi que les conditions de travail extrêmement rudes dans l'espoir de découvrir quelques grammes d'or pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.