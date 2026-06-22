​Malte : 34 ressortissants étrangers, dont des Sénégalais, en attente de rapatriement

Les forces de l'ordre maltaises ont interpellé 34 personnes en situation irrégulière lors de contrôles ciblés dans les transports en commun et les espaces publics ; Selon le site MaltaToday.



Originaires du Nigeria, d'Inde, du Ghana, de Gambie, du Sénégal et de Côte d'Ivoire, ces individus sont « maintenus en détention jusqu'à ce qu'ils puissent être rapatriés dans leur pays d'origine ou dans un autre pays où ils sont autorisés à résider ».



En parallèle, la police a confirmé avoir procédé à l'expulsion de deux hommes dont la résidence sur le territoire maltais était illégale.



Conformément aux procédures en vigueur, les autorités ont précisé qu'une « interdiction d'entrée dans l'espace Schengen » a été formellement délivrée à l'encontre des personnes concernées par ces mesures de renvoi.



