​Manifestation dans la commune de Ndiayene Sira : un vieux litige foncier refait surface

Un vieux litige foncier a refait surface à Mbaouane et Thatiao dans la commune de Ndiayene Sira située dans l'Ouest du Sénégal dans l'arrondissement de Thiénaba, département de Thiès. Les populations aidées par les ressortissants élèvent la voix. Ils ont été dispersés par la gendarmerie, ce mercredi matin, lors de leur manifestation. Ces dernières s'opposent au projet d'un privé à qui l'on a attribué 500 hectares pour une durée de 35 ans. Un accord signé avec les autorités communales. D'après les manifestants, le projet en vue risque de nuire à leur santé.



« Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde est là, pour dire non au projet. Parce que nous ne sommes pas d’accord avec ce projet. Ici, à Mbaouane, il y a plus de 2000 jeunes qui ont besoin d’habitation. Et pourtant le maire et son adjoint, ne leur ait pas accordé à ces terres-là », martèle leur porte-parole Elimane Thiao.



Par ailleurs, M. Thiao, vice président de l’association ‘’ Mbaouane binu bokk’’ parle d’un projet exclusivement bénéfique à un promoteur sous la coupe de l’autorité municipal. « Quand on installe ce projet ici, il y a les produits toxiques qui vont impacter la population. Ils doivent appeler tout le monde pour discuter avec eux sur le projet sur les conditions et tout. Parce qu’à un moment donné, ils ont dit qu’ils ont gagné un projet. Pourtant nous, en tant que jeune intellectuel de ce village, nous avons reçu des informations comme quoi à Ndingler, on leur a proposé le projet, mais ils ne sont pas d’accord », a-t-il fait savoir.



Ils invitent l’autorité communale à revoir sa copie. Non sans interpeller les pouvoirs publics dans ce sens, rapporte I-radio.