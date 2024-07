​Marché central aux poissons : un mareyeur perd 150 millions de FCFA dans une opération de multiplication de billets

Pour tenter d'augmenter ses revenus sans grand effort, un mareyeur a sollicité l'aide d'un marabout en lui remettant la somme de 150 millions de francs CFA. Une initiative qui a rapidement tourné au désastre.



D'après le quotidien "L'Observateur" dans son édition du jour, I. Bâ, mareyeur au marché central de Dakar, a déposé plainte contre un certain S. Dia, alias Baye Mbaye, auprès de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Il accuse S. Dia d'escroquerie et de pratique de charlatanisme portant sur la somme de 150 millions de francs CFA.



Dans sa déposition à la DIC, la victime explique avoir rencontré le suspect lors d'une cérémonie familiale. Depuis, celui-ci n'aurait cessé de le séduire en lui vantant ses prétendus pouvoirs de multiplication d'argent. "Il m'envoyait des vidéos via WhatsApp où il exhibait des valises pleines de billets", précise I. Bâ, expliquant ainsi comment il s'est laissé piéger.



"Il m'a soutiré la somme de 150 millions de francs CFA entre 2022 et 2024 après des rituels mystiques. C'est après avoir repris mes esprits que j'ai exigé le remboursement de mon argent. Il m'a alors remis deux chèques qui se sont révélés impayés", a ajouté la victime dans son témoignage à la DIC.



Interpellé, le marabout a admis être impliqué dans des pratiques de charlatanisme, mais nie avoir promis des rituels mystiques ou la multiplication d'argent à I. Bâ. Il prétend que leur relation se limitait à des affaires liées à la vente de poissons. Quant aux vidéos envoyées à la victime, il affirme les avoir transmises pour le compte d'un ami basé à Dubaï.

Toutefois, le marabout, déjà connu des services de police pour des faits similaires, a été déféré au parquet.