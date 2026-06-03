​Médina : un incendie nocturne fait d’importants dégâts matériels dans une maison

Dans la soirée du mardi 2 juin 2026, un incendie s’est déclaré dans une maison située à la Médina, rue 6, angle 25 (Dakar), d’après la RFM.
Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, le sinistre a causé d’importants dégâts matériels. Plusieurs biens ont été endommagés par le feu, plongeant les occupants de la maison dans la tristesse.
Les circonstances exactes de l’incendie restent pour l’instant inconnues. Une enquête devrait permettre de déterminer l’origine du sinistre.
Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, le sinistre a causé d’importants dégâts matériels. Plusieurs biens ont été endommagés par le feu, plongeant les occupants de la maison dans la tristesse.
Les circonstances exactes de l’incendie restent pour l’instant inconnues. Une enquête devrait permettre de déterminer l’origine du sinistre.
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