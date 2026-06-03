Sénégal : le FSDT félicite le nouveau gouvernement et réclame des réformes du Code du travail et du Pacte social

Le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) a adressé ses « vives félicitations » aux membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Al Aminou Lô. L'organisation syndicale se réjouit tout particulièrement de la nomination de Mamadou Lamine Dianté au poste de ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme du Service Public.



Dans un communiqué, la Conférence des secrétaires généraux encourage l’ensemble des membres du Gouvernement à accomplir avec efficacité les missions qui leur sont confiées par le Président de la République, en vue d’apporter des « solutions concrètes aux nombreux défis financiers, économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté ».



Face aux urgences du monde du travail, le Front Syndical pour la Défense du Travail réaffirme la nécessité d'une réforme consensuelle du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale, qui passe nécessairement, selon le FSDT, par une « relecture inclusive avec tous les acteurs sociaux ».



L’organisation syndicale insiste sur la mise en œuvre effective des engagements contenus dans le Pacte National de Stabilité Sociale, pour une croissance inclusive et durable notamment, la « réintégration des travailleurs abusivement licenciés et l’élargissement de l’indemnité de logement aux agents contractuels du secteur de la santé ».



Le Front Syndical pour la Défense du Travail conclut son communiqué en se déclarant « disponible pour un dialogue franc et constructif au service des travailleurs et de la Nation ».