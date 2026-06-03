Bara Sapoko Ndiaye après ses débuts réussis : « J’ai trouvé un très bon groupe »

Auteur d’une prestation remarquée lors du match amical contre les États-Unis, Bara Sapoko Ndiaye s’est exprimé au micro de la FSF TV. À seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain est revenu sur ses premiers pas en équipe nationale du Sénégal et sur son intégration au sein de la Tanière.



Le joueur du Bayern Munich a confié avoir été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers, qu’il considère comme de véritables grands frères. Selon lui, son adaptation s’est faite dans les meilleures conditions grâce à l’état d’esprit qui règne au sein du groupe.



« Mon intégration s’est faite naturellement. J’ai trouvé un très bon groupe », a-t-il déclaré, saluant l’accueil et le soutien de ses aînés.



Déterminé à apporter sa contribution à l’équipe nationale, Bara Sapoko Ndiaye affirme vouloir mettre ses qualités au service du collectif et répondre présent chaque fois que le sélectionneur fera appel à lui.



Le jeune milieu de terrain est également revenu sur sa relation avec Nicolas Jackson, son coéquipier en sélection et au Bayern, avec qui il entretient une bonne entente.



Enfin, le pensionnaire du Bayern Munich a adressé un message de gratitude aux supporters sénégalais pour leurs nombreux encouragements. Il les a invités à continuer à soutenir les Lions afin de les aider à atteindre leurs objectifs et à aller toujours plus loin.