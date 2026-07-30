​Météo : des orages et de la chaleur attendus ce jeudi sur le territoire sénégalais

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie prévoit, cet après-midi et dans la nuit de ce jeudi 30 juillet, une journée marquée par des orages et pluies dans le sud-est, notamment dans les localités de Kédougou, Bakel et Tambacounda. Selon le bulletin couvrant la période du 30/07 à 12h au 31/07 à 12h, des «risques d’extension» vers Matam, Kolda et Sédhiou ne sont pas exclus.



Ailleurs sur le territoire, le ciel sera « nuageux à passagèrement nuageux ». La forte chaleur persistera à l’intérieur du pays avec des températures maximales comprises entre 36 à 40°C. L’agence signale particulièrement 36°C à Diourbel et 40°C à Podor. Les visibilités resteront «bonnes, malgré une légère présence de poussière en altitude», tandis que les vents souffleront de «faibles à modérés de secteur nord-ouest à l’ouest ».