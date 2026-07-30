Coopération universitaire : le Sénégal et le Maroc finalisent leur accord d'échange d'étudiants 2026/2027

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) du Sénégal a annoncé la fin des travaux du Comité Inter-États Sénégal-Maroc ce mercredi 29 juillet 2026. La rencontre, consacrée au programme d'échange d'étudiants pour l'année académique 2026/2027, s'est conclue par la signature officielle du Procès-verbal.



Le document a été paraphé par les représentants du MESRI sénégalais, du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation du Royaume du Maroc (MESRSI), ainsi que de l'Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI).



Cette signature vient sceller le cadre et la répartition des bourses de mobilité étudiante entre Dakar et Rabat pour la rentrée académique à venir.