Après Ziguinchor, les étudiants de l'UCAD dénoncent à leur tour les conditions de restauration (REPORTAGE)

La découverte présumée d'un morceau de viande suspect dans un plat servi au restaurant universitaire de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a suscité une vague d'indignation à travers les universités du Sénégal. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont choqué de nombreux étudiants et relancé le débat sur l'hygiène dans les restaurants universitaires.



À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), cette affaire a poussé plusieurs étudiants à dénoncer les conditions dans lesquelles les repas sont servis au quotidien.

Pour O. Fall, étudiante en deuxième année de droit privé à l'UCAD, l'incident de Ziguinchor est loin d'être un cas isolé. Selon elle, les conditions d'hygiène dans les restaurants universitaires sont tout aussi alarmantes sur le campus de Dakar. « Ce qui se passe dans ce pays est désolant. Ce que l'on a vu à Ziguinchor est horrible, j'ai été choquée en voyant ces images. Les étudiants ne sont pas des animaux. Ça ne se limite pas à l'Université de Ziguinchor ; même ici, à l'UCAD, nous vivons des choses inadmissibles. Déjà, en entrant dans les restos, on nous sert la nourriture de manière agressive, comme si on donnait à manger à un animal, ça fait mal », affirme-t-elle.



Des préoccupations que partage M. Tall, étudiante en première année de Lettres modernes. Elle évoque plusieurs manquements liés, selon elle, à l'hygiène et à la qualité des repas servis : « L'hygiène est vraiment catastrophique ici à l'UCAD. Un jour, il y avait du riz au poulet au menu et, en mangeant, j'ai vu des poils, car le poulet n'était pas bien lavé. C'est pareil pour la viande et même le poisson. Les assiettes ne sont pas bien lavées non plus. Tout cela, ce sont des choses que l'on subit au quotidien. »