Journée de la femme africaine : le Réseau Siggil Jigéen appelle à « arracher » les postes de décision

À la veille de la Journée de la femme africaine, célébrée le 31 juillet, le réseau Siggil Jigéen et le Cadre des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) ont appelé les femmes à s'engager davantage dans la vie politique. Lors d'un atelier organisé, ce jeudi, dans le cadre du programme « Saxaal Jaam », la vice-présidente du COSCE et fondatrice du Réseau Siggil Jigéen (RJS) a insisté sur la nécessité de donner aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap toute leur place dans les instances de décision.



Dès le début de son intervention, elle a rappelé que la paix et la stabilité ne peuvent pas être construites sans une véritable inclusion. « Le programme s'appelle « Saxaal Jaam ». Tout le monde parle de paix et de stabilité, mais peut-on parler de paix et de stabilité sans l'inclusion des femmes, sans l'inclusion des jeunes et sans l'inclusion des personnes handicapées ? Si toutes ces catégories ne participent pas aux décisions, il sera difficile de construire une démocratie solide et une paix durable », a martelé Safiétou Diop.



Selon elle, malgré les progrès réalisés au fil des années, les femmes restent encore loin des postes où les décisions importantes sont prises. « Nous avons obtenu la participation au processus électoral. Nous sommes présentes dans plusieurs institutions grâce aux combats que nous avons menés. Mais nous n'avons pas encore obtenu le contrôle du pouvoir. Au niveau du gouvernement comme au niveau de l'Assemblée nationale, les femmes ne sont toujours pas suffisamment représentées dans les postes où se prennent les grandes décisions », a-t-elle expliqué.



La responsable a rappelé que les femmes représentent une part importante de la population et qu'elles sont les premières concernées par les questions de développement. « Nous représentons plus de 70 % de la population avec nos enfants. Nous connaissons les difficultés des familles, les problèmes de santé, d'éducation, d'emploi et de pouvoir d'achat. Pourtant, lorsque les décisions sont prises, nous ne sommes pas suffisamment présentes autour de la table. Cette situation doit changer », a déploré Mme Diop.