Coopération : la Ville de Dakar mise sur l'Espagne pour accélérer ses projets climatiques et culturels

Après la validation du mémorandum de coopération entre les villes de Dakar et de Barcelone lors du dernier Conseil municipal, le maire de Dakar, Abass Fall, a reçu en audience, ce jeudi 30 juillet 2026, l’ambassadrice du Royaume d’Espagne au Sénégal, Dolores Rios Peset.



Selon une note de la Ville de Dakar, cette rencontre a permis de poser les bases de la relance de la coopération entre les deux collectivités, avec un accent particulier sur les enjeux climatiques et culturels.



Dans le domaine du climat, les échanges ont porté notamment sur le projet des classes bioclimatiques ainsi que sur l’élaboration d’un plan climat pour la capitale sénégalaise.



Sur le plan culturel, les deux parties ont évoqué les perspectives de collaboration dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à travers le plan de célébration élaboré par la Ville de Dakar.



Dans sa volonté de faire de Dakar « une ville culturelle », le maire Abass Fall a sollicité l’accompagnement de l’Espagne pour la mise en place d’« une véritable politique culturelle de la ville ».



La Ville de Dakar précise que des commissions techniques se réuniront dans les prochains jours afin de définir les modalités de mise en œuvre des projets de coopération.





