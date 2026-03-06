​Nafila du jour : 10 rakkas pour être « préservé des flammes de l’enfer »

17ème NUIT : 10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 2 fois « Inna anzal nahou » et 2 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Celui qui aurait fait cela sera considéré comme un vrai croyant jusqu’au jugement dernier. S’il est maladif, DIEU le mettra à l’abri de ses angoisses. Il sera préservé des flammes de l’enfer.
