​Nafila du jour : 12 rakkas pour être « épargné de la crainte et des angoisses le jour de la résurrection »

Pour la 18ème nuit de Ramadan, il est recommandé d'accomplir 12 rakkas (soit 6 sallama). Dans chaque rakka, récitez : 1 fois la Fatiha, 1 fois la sourate "Sabisma" (Al-Ala) et 1 fois la sourate "Khoul ya ayouhal kafirouna" (109), ainsi que 1 fois "Khoul hou allahou ahad" (112).
Celui qui effectue cette prière recevra la récompense de celui qui aurait dépensé toutes les richesses de la vie sur la voie de Dieu et sera épargné de la crainte et des angoisses le jour de la résurrection.
Celui qui effectue cette prière recevra la récompense de celui qui aurait dépensé toutes les richesses de la vie sur la voie de Dieu et sera épargné de la crainte et des angoisses le jour de la résurrection.
Autres articles
-
Kolda : les jeunes sensibilisés à l’importance de la participation des femmes dans la prise de décision
-
Grand Dakar : coup de filet contre un réseau spécialisé dans l’escroquerie au visa Schengen
-
Chronique de l’improviste - Journée du 8 mars : Femme célébrée, bandite révélée, mère insultée
-
Affaire Abdoulaye Ba : Me Hosni Maati monte au créneau pour défendre Cheikh Oumar Diagne
-
Sénégal : 164 migrants clandestins interceptés au large de Djiffer par la gendarmerie