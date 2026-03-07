​Nafila du jour : 12 rakkas pour être « épargné de la crainte et des angoisses le jour de la résurrection »

Pour la 18ème nuit de Ramadan, il est recommandé d'accomplir 12 rakkas (soit 6 sallama). Dans chaque rakka, récitez : 1 fois la Fatiha, 1 fois la sourate "Sabisma" (Al-Ala) et 1 fois la sourate "Khoul ya ayouhal kafirouna" (109), ainsi que 1 fois "Khoul hou allahou ahad" (112).



Celui qui effectue cette prière recevra la récompense de celui qui aurait dépensé toutes les richesses de la vie sur la voie de Dieu et sera épargné de la crainte et des angoisses le jour de la résurrection.

