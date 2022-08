​Nottingham Forest : Kouyaté compte partager son expérience avec les plus jeunes

Arrivé à Nottingham Forest il y a quelques jours, Cheikhou Kouyaté compte aider le club et partager son expérience avec les jeunes.



« Je suis très heureux d’être dans ce grand club avec ses magnifiques supporters. Mon rêve a toujours été de devenir footballeur professionnel mais également de jouer en Premier League d’Angleterre… Je viens ici pour aider les plus jeunes à s’intégrer. Je ferai donc tout mon possible pour y parvenir. Pour les supporters, il faut qu’ils soient derrière l’équipe tout au long de la saison parce que c’est avec eux que nous parviendrons à réussir quelque chose », a déclaré le milieu de terrain sénégalais.



Cheikhou Kouyaté est passé par Anderlecht, West Ham United et Crystal Palace. Le champion d’Afrique compte 258 matchs en Premier League, il a marqué 14 buts.