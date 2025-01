​Ourossogui : les consommateurs préoccupés par la hausse du prix de l’huile

L’huile est devenue un produit presque introuvable dans certains magasins du marché central de Ourossogui. Selon les explications du commerçant Cheikh Seck, « il y a un manque crucial ici. J’ai demandé à Touba, on m’a dit que c'est à 22 000. Je ne peux pas le vendre à ce prix. Pour l’instant, il n’y a pas assez de stock ».



Cette rareté du produit a entraîné une hausse du prix de l’huile que les commerçants détaillants déplorent. « Le problème qui se pose, c’est la hausse du prix de l’huile. On ne sait pas ce qui se passe. C’est la raison pour laquelle nous interpellons le ministre du commerce. Il faut qu’il nous explique pourquoi le bidon d’huile de 20 litres qui coûtait 19 000 monte à 21 000 voir 22 000 F CFA, c’est trop ».



Quelques mois après les mesures prises par les autorités sur la baisse des prix de grande consommation, à Matam, un bidon d’huile de 20 litres varie entre 21 500 et 22 000 F CFA. Un prix qui divise les commerçants de la ville carrefour, livre iRadio.