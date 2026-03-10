​Pèlerinage marial de Témento : le maire de Simbandi Balante relance le plaidoyer pour la construction du pont

À l’occasion de l’édition 2026 du Pèlerinage marial de Témento, organisée dimanche dernier dans le département de Goudomp (sud), le maire de Simbandi Balante a une nouvelle fois plaidé pour la construction du pont de Témento, dont l’urgence n’est plus à démontrer selon lui.



Devant de nombreux fidèles catholiques, autorités administratives et religieuses présents à ce grand rassemblement spirituel, Famara Kalbert Mané a attiré l’attention sur les difficultés que rencontrent les populations pour rallier Sédhiou.



« Aujourd’hui, pour rallier Sédhiou, notre chef-lieu de région, nos concitoyens sont contraints à un détour épuisant et coûteux », a déploré l’édile de Simbandi Balante.



Pour le maire, la réalisation de cette infrastructure constitue bien plus qu’un simple projet d’aménagement. Elle représente, selon lui, un impératif pour améliorer les conditions de vie des populations de cette partie de la région.



« Ce pont est une exigence de justice sociale et un levier de continuité territoriale », a-t-il soutenu, insistant sur les multiples impacts que pourrait avoir l’ouvrage.



Famara Kalbert Mané a également mis en avant les enjeux sanitaires liés à l’absence de cette infrastructure. « C’est une urgence sanitaire pour évacuer rapidement les malades vers l’hôpital régional de Sédhiou », a-t-il expliqué.



L’élu local estime par ailleurs que la construction du pont de Témento pourrait stimuler l’économie locale en facilitant la circulation des personnes et des biens. « C’est une urgence économique pour que les produits de notre terroir circulent librement », a-t-il ajouté.



Enfin, le maire de Simbandi Balante a souligné la dimension religieuse du projet, dans un contexte où le pèlerinage marial de Témento attire chaque année davantage de fidèles venus de plusieurs diocèses. « C’est une urgence de foi pour faciliter l’accès à ce sanctuaire interdiocésain qui grandit chaque année », a-t-il insisté.



À travers cette nouvelle interpellation, Famara Kalbert Mané espère voir ce projet d’infrastructure longtemps réclamé se concrétiser, afin de désenclaver durablement cette zone et accompagner le développement socioéconomique du Balantacounda.