​Perturbation d’un colloque à Dakar : des militants pro-palestiniens expulsés après avoir pris à partie l’ambassadeur d’Israël

Un incident a perturbé le colloque sur le dialogue interreligieux organisé ce mercredi à Dakar, conduisant à l'expulsion de plusieurs militants sénégalais de la cause palestinienne. La confrontation a eu lieu alors que l’ambassadeur d’Israël prenait la parole lors de cet événement. L'ambassadeur a été interrompu par des protestataires qui ont manifesté leur opposition catégorique à sa présence.



​Le colloque était organisé conjointement par la Fondation Konrad Adenauer (FKA) et le Comité scientifique du Dialogue interreligieux. Selon les manifestants, l'Ambassadeur d'Israël « n’a pas sa place à cette rencontre ». Leur action visait à dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une contradiction entre le thème du dialogue interreligieux et la participation d'un représentant officiel de l'État d'Israël.



​Les militants ont finalement été expulsés de la salle afin de permettre la poursuite des débats. Cet événement souligne la vive tension que suscite le conflit israélo-palestinien au sein de la société civile sénégalaise, même lors de forums dédiés à la coexistence et à la paix.