​Perturbation d’un colloque à Dakar : des militants pro-palestiniens expulsés après avoir pris à partie l’ambassadeur d’Israël

Un incident a perturbé le colloque sur le dialogue interreligieux organisé ce mercredi à Dakar, conduisant à l'expulsion de plusieurs militants sénégalais de la cause palestinienne. La confrontation a eu lieu alors que l’ambassadeur d’Israël prenait la parole lors de cet événement. L'ambassadeur a été interrompu par des protestataires qui ont manifesté leur opposition catégorique à sa présence.
Le colloque était organisé conjointement par la Fondation Konrad Adenauer (FKA) et le Comité scientifique du Dialogue interreligieux. Selon les manifestants, l'Ambassadeur d'Israël « n’a pas sa place à cette rencontre ». Leur action visait à dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une contradiction entre le thème du dialogue interreligieux et la participation d'un représentant officiel de l'État d'Israël.
Les militants ont finalement été expulsés de la salle afin de permettre la poursuite des débats. Cet événement souligne la vive tension que suscite le conflit israélo-palestinien au sein de la société civile sénégalaise, même lors de forums dédiés à la coexistence et à la paix.
Le colloque était organisé conjointement par la Fondation Konrad Adenauer (FKA) et le Comité scientifique du Dialogue interreligieux. Selon les manifestants, l'Ambassadeur d'Israël « n’a pas sa place à cette rencontre ». Leur action visait à dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une contradiction entre le thème du dialogue interreligieux et la participation d'un représentant officiel de l'État d'Israël.
Les militants ont finalement été expulsés de la salle afin de permettre la poursuite des débats. Cet événement souligne la vive tension que suscite le conflit israélo-palestinien au sein de la société civile sénégalaise, même lors de forums dédiés à la coexistence et à la paix.
Autres articles
-
Keur Massar : après une altercation filmée, la Police et la Gendarmerie annoncent une enquête
-
Excaf Télécom : 11 mois sans salaire, les travailleurs crient leur détresse
-
Héritage, Modernité, et Mutations : la spiritualité sénégalaise à l'épreuve de 25 ans de dialogue inter-religieux
-
Déguerpissement des marchands ambulants : Le Cdimas annonce une marche le 28 novembre prochain
-
🔴Relation avec Sonko- Cas Mimi et Abdourahmane Diouf, Grève à l'UCAD : ça chauffe entre les ...