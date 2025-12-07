Football-Coupe du monde 2026 : le calendrier des trois (03) premiers matchs du Sénégal dévoilé

La Coupe du Monde 2026 s'annonce palpitante pour les Lions du Sénégal, qui s'apprêtent à affronter trois (03) adversaires de taille dans le Groupe I. Le calendrier et le détail des matchs ont été officialisés par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), institution en charge de la compétition.



Le premier match des Lions se jouera contre la France (vice-champion du monde en titre) au MetLife Stadium de New York (Etats-Unis), le 16 juin 2026 à 15h00 (ET) / 19h00 GMT.



Quant au deuxième match, il se tiendra dans le même stade, le 22 juin 2026 à 20h00 (ET), soit 00h00 (GMT). Les Sénégalais tenteront de battre la Norvège de Erling Halland, qui s’est qualifié difficilement pour la compétition.



Pour leur dernier match de groupe, les Lions affronteront le vainqueur du barrage entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname, dans un match crucial pour leur qualification pour les phases finales. Ce sera le 26 juin 2026 à 15h00 (ET) / 19h00 GMT au BMO Field de Toronto (Canada).



Cette édition de la Coupe du monde se tiendra dans trois (03) pays : les USA, le Canada et le Mexique. A l’occasion de la dernière compétition en 2022, le Sénégal avait terminé deuxième de son groupe (six points) et s’était qualifié en huitièmes de finale, avant de se faire éliminer par l’Angleterre sur le score de 3-0.