Université de Dakar : "Tout ce qui se passera dans les jours à venir sera sous la responsabilité" de l’Etat (Etudiants)

Après avoir suspendu son mot d’ordre de grève pour engager des discussions avec les autorités, le collectif des étudiants de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (UCAD) a prévenu ce dimanche que "tout ce qui se passera dans les jours à venir sera sous la seule responsabilité du gouvernement".



Dans un communiqué, le collectif dit rester "ferme et rappelle que son exigence demeure unique" : le paiement intégral des rappels des étudiants du Master 1 et les rappels des étudiants de la licence 2 qui ne sont toujours pas encore payés.



"Il convient de rappeler que les forces de l'ordre sont toujours présentes dans les campus. Ce qui traduit une volonté manifeste de l'Etat du Sénégal d'entrer dans une logique de confrontation", ont-ils ajouté.



D’après la source d’information, les étudiants ont aussi appelé les organisations en charge de la protection des droits de l'Homme à se saisir des "actes de torture" dont les grévistes auraient été victimes au cours des affrontements avec les forces de l’ordre.



Le collectif des amicales de l'UCAD a enfin assuré qu’il "compte s'entretenir avec tous les syndicats au cours du week-end", tout en saluant le Syndicat autonome des enseignants du moyen Secondaire(SAEMS) qui a "promis un soutien maximum à la communauté estudiantine".