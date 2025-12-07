Kaolack : un corps sans vie repéché du bras de mer de Koundam

Le corps sans vie d'un individu a été découvert ce dimanche matin, dans les eaux du bras de mer au quartier Koundam dans la commune de Kaolack (centre).



Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers qui ont repêché le corps de la victime, l'ont transporté à la morgue de l'hôpital régional Elhadj Ibrahima Niass.



L'identité de la victime n'est pas encore connue. Une enquête est ouverte...